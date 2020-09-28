Айза Анохина с пулей в районе груди не прошла досмотр в аэропорту

Рэп-исполнительница и бизнесвумен Айза Анохина спровоцировала разбирательства в аэропорту Мальдив. Женщина с двумя своими детьми пыталась вылететь оттуда в Москву. Все испортила пуля-дура...

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