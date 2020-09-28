Айза Анохина с пулей в районе груди не прошла досмотр в аэропорту

Бывшую жену Гуфа Айзу Анохину задержали полицейские в аэропорту Мале. Женщина с пулей на груди вызвала подозрение стражей порядка. История оказалась банальной, но не менее интересной.
Бизнесвумен попалась за подозрение в контрабанде оружия. Айза привлекла внимание полицейских странным предметом, который висел на ее шее. У нее был кулон в форме пули реальных размеров.
Конечно, такое ожерелье нельзя было пропускать на борт без дополнительного досмотра. Поэтому рейс пришлось задержать. А украшение сначала даже не хотели возвращать его владелице. Но позже конфликт удалось уладить благодаря сотрудникам авиакомпании.
"Подлетает полицейский, снимает с меня это украшение и говорит: "Ты с ним не полетишь", – написала Айза в своем "Инстаграм".
Отметим, что женщина с двумя своими детьми – Сами и Элвисом – отдыхали на Мальдивах. Туда они отправились сразу, как только Москва и Мале возобновили авиасообщение. По прилету в Россию звезда с семейством отправились сдавать тест на коронавирус.
Ранее "Дни.ру" писали, что Айза Анохина согласилась выйти замуж за Олега Майами. Пара встречается уже довольно продолжительное время, хотя не все верят в искренность их отношений. Многие считают это пиар-романом.
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