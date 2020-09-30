Приучил его к сексу с мужиками: известный певец-гей совратил жениха Калашниковой

Светская львица и певица Анна Калашникова не раз разочаровывалась в мужчинах. Они разбивали ей сердце, когда уходили не только к другим женщинам, но и к... другим мужчинам.

"Я состояла в отношениях к одним очень серьезным человеком и организовывала дня него и его компании различные мероприятия – в ту пору работала арт-директором в караоке-клубе, – вспоминает Анна. – И однажды на одно такое мероприятие позвала очень известного певца. Каково же было мое недоумение, когда оказалось, что этот нетрадиционной сексуальной ориентации певец соблазнил моего молодого человека и переспал с ним!"

"Самое интересно, что мой молодой человек до всей этой истории был всегда гетеросексуален, даже не би! У него в жизни мужика не было! – смахивает слезу Анна. – И это был его первый гей-секс. Причем узнала я про случившееся уже после того, как у них закрутился роман. Я была в шоке! Это было очень неприятно!"

"Наши отношения после этого пошли под откос, сошли на нет, – призналась Анна. – С тех пор я очень осторожна в общении с мужчинами, и в знакомстве с женщинами".

Калашникова отказалась назвать имя этого рокового змея-искусителя, который завлекает мужиков в койку и склоняет их к разврату. Хотя это многих бы оберегло от попадания в его жаркие объятия. Но все знают, с кем дружила и общалась Анна, поэтому намек ее более чем прозрачен.