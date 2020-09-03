Сын избил больного Алибасова

Бари Алибасов-младший уверял, что его мать Елена находится в хорошем пансионате в Италии. Но представитель продюсера группы "На-На" Вадим Горожанкин разоблачил мужчину.
Оказалось, Елена жила в запертой комнате в квартире в центре Москвы. Горожанкин утверждает, что видел, как Алибасов-младший кормил мать из кошачьей миски и подсовывал еду через дырку в двери.
Слова своего помощника подтвердил Алибасов-старший. Он рассказал, что тоже попадал под горячую руку сына. Бари-младший избивал отца, валяясь на полу в гостиной.
Также выяснилось, что сын продюсера продал квартиру своей матери в Саратове, чтобы оплатить лечение отца в клинике. К слову, у Елены тоже были проблемы с психикой. Однажды экс-супруга Алибасова-старшего пыталась покончить с собой, но соседи спасли ее.
В студии "На самом деле" заметили, что Елена старается не говорить о сыне плохо. Вероятно, Бари-младший запугал мать.
Напомним, недавно Алибасов-старший заявлял, что хочет развестись с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Однако потом продюсер передумал. Актриса же готова расторгнуть брак с супругом.
Популярные темы форума
Жених из Осетии выгнал невесту из дома
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
где купить одежду ?
Накипело
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Обо всем
Не обуздание желания