Сын избил больного Алибасова

3 сентября в эфир вышел очередной выпуск программы "На самом деле", в съемках которого приняли участие Бари Алибасов, его бывшая жена Елена и сын. Зрители узнали об ужасах, которые творит наследник продюсера.

Бари Алибасов-младший уверял, что его мать Елена находится в хорошем пансионате в Италии. Но представитель продюсера группы "На-На" Вадим Горожанкин разоблачил мужчину.

Оказалось, Елена жила в запертой комнате в квартире в центре Москвы. Горожанкин утверждает, что видел, как Алибасов-младший кормил мать из кошачьей миски и подсовывал еду через дырку в двери.

Слова своего помощника подтвердил Алибасов-старший. Он рассказал, что тоже попадал под горячую руку сына. Бари-младший избивал отца, валяясь на полу в гостиной.

Также выяснилось, что сын продюсера продал квартиру своей матери в Саратове, чтобы оплатить лечение отца в клинике. К слову, у Елены тоже были проблемы с психикой. Однажды экс-супруга Алибасова-старшего пыталась покончить с собой, но соседи спасли ее.

В студии "На самом деле" заметили, что Елена старается не говорить о сыне плохо. Вероятно, Бари-младший запугал мать.

Напомним, недавно Алибасов-старший заявлял, что хочет развестись с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Однако потом продюсер передумал. Актриса же готова расторгнуть брак с супругом.