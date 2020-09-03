"Двуличная тварь": Асмус получила пощечину после слов о дочке

Кристина Асмус не смогла присутствовать на первой линейке своей дочери Анастасии. Скандально известный блогер Лена Миро не поверила в искренность ее оправданий, назвав их жалкими.

1 сентября дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова Анастасия пошла в первый класс. Девочку повел в школу резидент Comedy Club. Популярной актрисы на торжественной линейке не было. Впоследствии Кристина Асмус объяснила, что была занята съемками в Геленджике и не смогла вырваться. Хотя и ждала этого момента – отвести дочь в школу – уже давно.

Блогер Лена Миро не поверила ее оправданиям. "Как вижу что-то такое невесомое, эфемерное, светленькое, так сразу и понимаю, что ухо с этим светлым человечком нужно держать востро – двуличная тварь", – заявила Миро у себя на страничке в ЖЖ.

Она привела цитаты из поста-объяснения Асмус и разбила их вдребезги. "Если ты ждешь что-то несколько лет, то не станешь ведь принимать обязательства участвовать в съемках именно в этот день, так?" – задала логичный вопрос Лена. По ее мнению, слова Кристины лишь "жалкие оправдания". "По факту, она добровольно приняла на себя обязательства быть в Геленджике, а теперь ноет, что не смогла приехать, будто ее там удерживают силой", – сделал вывод скандально известный блогер.

Лена Миро даже высказала предположение, что при желании Кристина Асмус могла успеть на линейку к дочери, если бы встала в четыре утра. "Но зачем врет Асмус? Неужели не надоело, Кристин, строить из себя светлого человечка? Какой ты "светлый", мы все уже видели – каждую трещинку, как пела Земфира", – издевательски поинтересовалась у актрисы Лена Миро, вероятно, имея в виду ее крайне откровенную постельную сцену в фильме "Текст", после которого якобы у Асмус и Харламова и испортились отношения.