Любовница Прилучного "папина дочка" Карпович ужаснула короткой стрижкой: Отрастут

Актриса Мирослава Карпович ошеломила своим преображением. Звезда предстала перед поклонниками с кардинально новой стрижкой. Во-первых, жгучая брюнетка превратилась в блондинку, а во-вторых, она подстриглась под мальчика.
В таком виде любовница Павла Прилучного появилась на премьере спектакля "Косметика врага" а позже и на показе комедийного "БЛЭЗ". Актриса играла на сцене с коллегами Марией Берсеневой и Эдуарда Радзюкевича, пишет 7Days.ru.
Сначала многие думали, что на голове у актрисы парик. Но потом все поняли, что с волосами покончено... Отметим, что новый образ мало кому понравился.
"Вам идут длинные волосы"; "А где же шикарные женственные темные локоны?" – недоумевали фанаты в комментариях Мирославы в "Инстаграм".
Карпович как и любую женщину неизменно волнует собственная внешность, поэтому она не могла не отреагировать на подобные выпады. "Волосы отрастут. А женщина должна меняться", – попыталась защититься она.
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#премьера #блэз #сегодня #комедия Это был невероятный опыт,я обязательно напишу о нашей Команде,а сейчас просто смотрите✨ Спасибо ВСЕМ Вам Мои СупрКолллллеги❤️✨ @eduard_radzuykevich_official @__svn___ спасибо Вам за доверие и терпение(это я про себя����)❤️ Хореограф @andrey.glushchenko1979 ✨ #dreamteam #спасибо #коллеги #❤️ #принято #�� #мирославакарпович #miroslavakarpovich
Ранее "Дни.ру" рассказывали, в каком особняке поселились бывший муж Агаты Муцениеце Павел Прилучный и его пассия Мирослава Карпович.
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