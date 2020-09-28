Любовница мужа привезла на свадьбу куклу вуду: Кудрявцева разоткровенничалась о "несладкой жизни"

Лера Кудрявцева рассказала, как любовница ее бывшего мужа Сергея Ленюка приезжала к ним на свадьбу и привезла подарок с куклой вуду. На тот момент Лера была уже беременна.



Ведущая шоу "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева переехала в Москву из родного Усть-Каменогорска. Тогда ее никто не знал, о звездной карьере и речи не было. Девушка была на подтанцовке у Светланы Владимирской и Богдана Титомира. В мир большого шоу-бизнеса Лера прорвалась, когда забеременела от своего земляка, музыканта группы "Ласковый май" Сергея Ленюка. Мужчина повел себя честно и сразу предложил 18-летней Лере расписаться. Свадьбу сыграли в столовой. Тогда она думала, что этот брак навсегда.

В 90-е годы "Ласковый май" был очень популярной группой. Муж Кудрявцевой постоянно ездил на гастроли. По словам Леры, ее жизнь в то время была несладкой. Так как она была уже в положении, то оставалась дома. Однажды к ней наведалась фанатка Ленюка. Женщина в подробностях рассказывала Лере, как спала с ее мужем, рассказала она в интервью шоу "Осторожно, Собчак!".

"У него была поклонница – Марина питерская. Она ко мне приезжала, когда Сергей был на гастролях. Приходила и рассказывала, как она с ним спала, в какой позе", – рассказала Лера.

Оказалось, что Марина не врала... Она действительно была любовницей мужа Кудрявцевой. Более того, непрошеная гостя заявилась к ним на свадьбу и подарила куклу вуду.

В этом году Лера Кудрявцева подала к продюсеру "Ласкового мая" Андрею Разину иск о защите чести и достоинства. По ее словам, он распространял о ней грязные сплетни и тем самым нанес ей и ее сыну Жану моральный ущерб на 2,5 миллиона рублей.



Ранее Кудрявцева рассказала, как врачи поставили ей неутешительный диагноз и сообщили, что первая беременность могла стать последней.