Шаляпин с хвостом показал детей: Женился на русалке

Молодой человек лежит на золотистом пляже топлесс, нижнюю часть тела артиста прикрывает... хвост! Для фотосессии блогер надел специальный костюм подводного жителя. Парень отметил, что все видели Русалочку, а он – мужская версия знаменитой красавицы.
На втором снимке рядом с Прохором Шаляпиным позировали трое детей в таких же костюмах. Некоторые поклонники предположили, что столь необычным способом шоумен решил показать миру наследников. "Пушка – РУСАЛ. Походу до сегодня еще никто не видел твоих детей, это же они? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали в комментариях. Что удивительно, но молодой человек ответил утвердительно.
Другие же поклонники отметили, что Прохор Шаляпин прекрасно выглядит в этом образе. "Мужчина должен быть мужиком а не с хвостом", "Волочкова, отдыхает", "Эко тебя бабы раздавили!", "Прохор женился на русалке", "Это Русалдо", – написали в комментариях.
Напомним, несколько дней назад падкого на возрастных женщин Прохора Шаляпина заподозрили в романе с Ириной Аллегровой. Артист опубликовал в личном блоге снимок с "шальной императрицей" русского шоу-бизнеса и рассыпался в комплиментах. Он заявил, что в певице сочетается все самое необходимое – секс, шарм, соблазн и волшебство.
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