"Алкоголь и наркотики стали решением проблем": сын Ефремова откровенно о своей зависимости

Алкогольная и наркотическая зависимость – бич многих известных людей. Увы, не все в силах с ней справиться. О своем нелегком пути рассказал актер Никита Ефремов.

32-летний актер Никита Ефремов – сын актера Михаила Ефремова. Его знаменитый отец 8 июня устроил автоаварию на Садовом кольце Москвы, жертвой которой стал водитель грузовика Сергей Захаров. В крове актера был обнаружен алкоголь и следы наркотиков, что стало отягощающим обстоятельством при вынесении ему сурового обвинительного приговора спустя два месяца. Но оказалось, что и у сына актера были проблемы подобного рода.

В 2015 году, через год после свадьбы с актрисой МХТ имени Чехова Яной Гладких, сын Ефремова развелся. Тогда же и проявилась зависимость . "Алкоголь и наркотики в какой-то момент являются решением проблем, – рассказал молодой актер о причинах своей зависимости. – Ведь мне было плохо, я хотел заполнить, залить чем-то дыру внутри. Потом я признал, что эта проблема есть, и начал искать пути выхода – через боль. Это тяжело".

"Я не принимал и не любил себя, боялся, что кто-то увидит мою слабость, – пояснил Никита в шоу Агате Муцениеце "Честный развод". – Дефекты характера, сомнения, низкая самооценка – этого было во мне очень много. Но я понял, что моя боль – сильнее меня, поэтому надо кого-то просить о помощи". Он обращался с психологам ("поскольку сам я плохой менеджер своей жизни и даже дыхание не могу контролировать") и к другим специалистам, и в итоге, к счастью, смог побороть свою тяжелую зависимость.