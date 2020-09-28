Фадеев рассказал о прибавлении: Это Мальчик

Максим Фадеев поделился радостной новостью – его семья стала еще больше. В своем "Инстаграм" продюсер опубликовал фото и видео, на кадрах которых запечатлен очаровательный черный щенок.
По словам Фадеева, с кличкой питомца он не стал заморачиваться. Пса назвали просто и лаконично – Мальчик. Подписчики обласкали маленького щенка. "Черныш", "Кучеряха": как только не называли нового друга семьи.
"Ну вот, имя есть. Назвали Мальчиком", – написал продюсер.
Отметим, что накануне он сам предложил подписчикам выбрать имя для его питомца. В комментариях люди предложили сотни различных забавных кличек.
Как сообщает 7Days.ru, животное Максиму Фадееву подарили его приятели. Такой сюрприз оказался желанным. Продюсер уже обустроил для своего любимца жилище и накупил игрушек.
Недавно музыкальный деятель рассказал, что борется с диабетом. Для этого он сбросил лишний вес и продолжает бороться с килограммами. "Дни.ру" сообщали ранее, что Фадеев скинул уже на 100 кг. Он надеется, что с помощью похудения и трехминутной гимнастики ему удастся побороть болезнь.
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