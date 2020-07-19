"Очень серьезное вмешательство": Фадееву после похудения на 100 кг нужна помощь хирургов

Не так давно знаменитый продюсер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фотографию, на которой видно, как он без труда влез обеими ногами в одну штанину своих старых шорт. 52-летний мужчина заявил, что похудел на 100 килограммов.



Секретов чудесного похудения Максим Фадеев раскрывать не стал, но заверил, что сбросил лишний вес без помощи врачей. Он лишь отметил, что для достижения такого эффекта ему приходилось каждый день трижды выпивать по 600 граммов почти горячей воды.

Чтобы избавиться от такого огромного объема лишних килограммов, артисту потребовалось всего несколько месяцев. Некоторые специалисты уверены, что Фадеев лукавит, говоря о том, что не прибегал к операциям, поскольку на фотографии не видно обвисшей после похудения кожи. Другие же полагают, что Максиму еще только предстоит несколько раз обратиться к хирургам за помощью.

Так, пластический хирург Владимир Плахотин напомнил, что Максим Фадеев недавно отметил 52-летие, а в этом возрасте кожа уже не такая эластичная, как в молодости, поэтому может и не подтянуться самостоятельно. Чтобы избавиться от свисания, продюсеру понадобится несколько дорогостоящих операций.

В ходе первой врачи сделают подтяжку спины, ягодиц и живота. А затем Фадееву понадобится сделать пластику живота.

"Это очень серьезное вмешательство, которое делается под общим наркозом и может длиться до 6–8 часов", – отметил Плахотин.

При этом ее стоимость составляет не менее 400 тысяч рублей. Затем предстоит подтянуть кожу на руках, плечах и лице. Все эти операции стоят десятки, если не сотни тысяч рублей, так что знаменитому артисту придется расстаться с кругленькой суммой, чтобы завершить свое преображение.