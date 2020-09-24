Юная Арзамасова ошарашила Урганта откровениями о любви с Авербухом

Накануне 25-летняя Лиза Арзамасова и 46-летний Илья Авербух пришли на шоу "Вечерний Ургант". Влюбленные рассказали о своих отношениях.

Судя по видео, тренер ни на секунду не выпускал руку девушки. Пара выглядела невероятно счастливой и не скрывала этого. Впрочем, откровенничать ребята не стали – зрители так и не узнали, когда начался роман и какие планы у них на будущее.

Как только Илья Авербух появился в студии, заявил: рассказывать ничего не планировали, но шоу Ивана Урганта особенное. "Мы здесь, и мы счастливы, все", – подчеркнул спортсмен.

Телеведущий заявил, что Лиза Арзамасова влюблена в своего партнера, как кошка! "Как так? Что происходит?" – пошутил шоумен. Впрочем, ему удалось выведать у пары некоторые подробности личной жизни.

Например, актриса рассказала, что за время карантина Илья Авербух стал для нее настоящим героем. Как и многие россияне, влюбленные переехали за город, с собой девушка взяла и собачку по кличке Маруся, которая до этого ни разу не покидала пределов квартиры, и она сбежала.

Тренер разрулил ситуацию. По его словам, чтобы сделать приятное любимой, он уже начал думать, где купить такое же животное, как и было. Однако, к счастью, сын Авербуха организовал поиски пропавшей собаки – вскоре ее нашли и продуктового магазина. "Приезжаю и вижу – Илья встречает меня с торжественным видом", – рассказала Лиза Арзамасова.