Фадеев считает мертвым российское телевидение

Максим Фадеев довольно резко отзывается о российском телевидении. Он не видит в нем будущего.

Несколько лет назад Фадеев негативно высказался о новогодних шоу на федеральных каналах. Он заметил, что один и тот же набор артистов изрядно надоел телезрителям. Продюсер не оценил репертуар певцов, выступающих на "голубых огоньках", шутки ведущих и прочий антураж.

Недавно же Максим заявил, что у российского телевидения нет шансов реанимироваться, потому что оно умерло восемь лет назад. То, что происходит на ТВ сейчас – лишь симуляция, считает музыкант. Этот способ вещания существует только благодаря людям, которые хотят зарабатывать и получают средства от государства.

Новое телевидение в понимании Фадеева – это "Ютуб". С помощью видеохостинга можно смотреть все что угодно. На этом сайте выбор зрителя не зависит от рекомендаций редакторов, заметил продюсер.

Также Максим прокомментировал творчество новых рэперов. Выяснилось, что продюсеру нравятся современные треки, но большинство из них – это плагиат. Многие музыканты используют зарубежную композицию и накладывают на нее свой текст. Фадеев добавил, что негативно относится к артистам, которые читают в треках о наркотиках.