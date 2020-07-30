Длинноволосый Фадеев вызвал оторопь

В своем инстаграм-аккаунте продюсер признался, что жалеет об ошибках молодости. Он выложил снимок, на котором ему 20 лет. В кадре он с симпатичной брюнеткой.
Опубликованное фото вызвало бурное обсуждение у поклонников. Они и забыли, что в молодости у Максима Фадеева были длинные волосы. Вопросы вызвал ярко-алый цвет губ музыканта на фото. Некоторые фолловеры посчитали, что он специально накрасил их для памятного фото.
Также подписчики отметили, что Максим Фадеев на фото выглядит прекрасно. К слову, за последний год продюсеру удалось сбросить более ста килограммов. Добиться таких результатов он смог благодаря особой диете.
Максим Фадеев говорил, что решил худеть из-за проблем со здоровьем. Секретов чудесного похудения он раскрывать не стал, но заверил, что сбросил килограммы без помощи врачей. Чтобы избавиться от такого огромного лишнего веса, артисту потребовалось всего несколько месяцев.
Как писали "Дни.ру", ранее диетолог выразил опасение за здоровье Максима Фадеева. По мнению эксперта, так стремительно худеть без помощи специалистов нельзя. У продюсера могут начаться проблемы с почками.
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