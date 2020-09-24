Отбившая мужа у беременной артистки участница "Фабрики звезд" собралась под венец

По словам брошенной жены, для нее новость о романе мужа стала полной неожиданностью. Пара была вместе несколько лет, и у них долго не получалось родить малыша. Наконец, когда Александра Сивкова забеременела, мужчина ушел к другой. Причем за день до того, как забрать вещи, он клялся в любви и гладил живот.
Алекса своего счастья не стесняется, она сразу всем сообщила, что теперь живет с Вячеславом Дайчевым. Пара часто появляется вместе на фото и видео в соцсетях, публично признается в нежных чувствах. С начала отношений прошло не больше полугода, а звездный тренер уже сделал предложение своей новой возлюбленной.
Об этом Алекса сообщила в личном инстаграм-аккаунте. Девушка показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце и отметила, что сказала "да". Поклонники тут же поздравили блогера с важным событием. Подписчики пожелали красавице крепкой семьи и детишек.
После развода с Александрой Сивковой Вячеслав Дайчев продолжает общаться с сыном. Судя по фото, мужчина даже присутствовал на родах. Бывшая жена звездного тренера тяжело переживала разрыв, однако после появления ребенка с головой ушла в "мамские" заботы.
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