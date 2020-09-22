София Ротару отвернулась от любимого мужчины

София Ротару предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Иногда артистка все же делает исключение. Так, певица обнародовала снимок, на который бурно отреагировала поклонники.

София Ротару обнародовала архивную фотографию, на которой запечатлена со своим мужем Анатолием Евдокименко. На снимке артистка снята отвернувшейся от супруга, словно ее кто-то позвал. В итоге, получилось так, что певица оказалась на переднем плане, а на заднем – ее муж. Фигура Анатолия Евдокименко вышла размытой. "Есть вечная Любовь... ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – лаконично подписала снимок София Ротару.

Поклонники предположили, что не просто так артистка опубликовала фотографию. Особо пронырливые фанаты со знанием дела сообщили, что сегодня, 22 сентября, годовщина свадьбы артистки. Пользователи Сети рассыпались в комплиментах исполнительнице.

Не секрет, что Анатолий Евдокименко был режиссером-постановщиком всех концертных программ звезды. Кроме того, на протяжении долгих лет руководил ансамблем "Червона рута". Напомним, что супруг Софии Ротару умер в 2002 году в результате инсульта. Ему было 60 лет. После смерти мужа певица на полгода пропала с экранов. Она перестала сниматься и давать концерты. Артистка замкнулась в себе и наотрез отказывалась петь.

Почти каждый день София Ротару ходила на кладбище. Часами она мысленно беседовала с умершим супругом. Из депрессивного состояния звезду вытащил сын Руслан. Он сказал: "Мама, нужно идти работать. Давай посвятим отцу новые песни! Пусть он за нас порадуется там..." "И убедил Соню снова начать петь", – поведала в интервью сестра певицы Аурика. Муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко нашел свой последний приют на Байковом кладбище в Киеве.

