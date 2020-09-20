Звезда шоу "Кривое зеркало" пытается скрыться от безжалостных коллекторов

Александр Морозов все еще разгребает последствия пандемии коронавирус. Тепер артист боится выходить из дома из-за коллекторов, оккупировавших его новую квартиру.

Выяснилось, что звезда юмористического шоу "Кривое зеркало" чуть не остался без крыши над головой. В одном из интервью он сознался, что провернул весьма неудачную махинацию.

Пять лет назад Морозов приобрел двухкомнатную квартиру в Звенигороде. Ипотека была рассчитана на несколько десятков лет, поэтому комик спокойно выплачивал ежемесячно 18 тысяч рублей.

Однако бушующая пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Из-за введения ограничений, которые действуют и по сей день, все выступления артиста были отменены.

Александр Морозов, как и многие его коллеги, потеряли все свои сбережения и остались без стабильного заработка. Юморист упрашивал кредитную организацию устроить ему "ипотечные каникулы", но ему отказали в подобных уступках.

По словам юмориста, компания не только негативно отреагировала на его просьбу, но и натравила злобных коллекторов.

"Мне звонили какие-то женщины, угрожали, обзывали по-всякому. Я им говорил: "Не кричите на меня. Я артист!" А они: "Нам наплевать, кто ты такой!", – возмущенно высказался Александр.

Морозов специально обратился к СМИ, чтобы придать огласке сложившуюся ситуацию. Комик уверен, что безжалостные работники кредитного учреждения готовы на все, лишь бы вытрясти из него деньги.