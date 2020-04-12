Юморист из "Кривого зеркала" оказался на волоске от смерти

Раньше Александр Морозов любил все, что врачи называют вредным для здоровья: он много курил, любил выпить и ел много вредных продуктов. В те времена при росте 164 сантиметра артист весил 135 килограммов. С возрастом ему пришлось задумываться о своем состоянии и отказаться от плохих привычек.
“Я очень люблю пиво, я же саратовский, мы этого напитка могли литрами выпивать. Сейчас стараюсь одной баночкой ограничиваться”, – делился он в одном из интервью
Сейчас его вес составляет около 100 килограммов. Сбросить ему помогли довольно грубые методы воздействия на свой организм: сначала актер поставил на свой желудок ограничительное кольцо, а потом решился на шунтирование. Как оказалось, последняя процедура сильно навредила его здоровью.
Несколько недель назад с юмористом произошла трагическая ситуация. Он упал в обморок в своей квартире в Звенигороде. На тот момент в доме не было никого, поэтому Морозов вызвал на дом медиков со значительной задержкой. Его сразу отвезли в больницу на лечение.
“Доктора сказали, что мне еще повезло – мог умереть от кровопотери. И добавили: если выпиваешь – надо закусывать. А у меня к тому же открылась язва”, – приводит его слова издание “СтарХит”.
Язва желудка является одним из возможных осложнений после шунтирования. В больнице лечением артиста занимался врач, чья фамилия по невероятному стечению обстоятельств такая же, как и у его коллеги – Петросян. После он шутил, что Петросян вытащил его с “того света”.
Сейчас артист на самоизоляции и, по его собственному признанию, немного расслабился и перестал уделять внимание физическим нагрузкам. Александр Морозов рассказал во время передачи “Ты не поверишь!”, что после потери 35 килограмм у него стала висеть кожа на теле. Сразу после окончания карантина он направится к хирургу, чтобы отрезать лишнее.
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