Не бедствует: какую пенсию получает Лариса Гузеева

61-летняя Лариса Гузеева имеет солидную надбавку к основной пенсии. Дело в том, что телезвезда является заслуженной артисткой России.



Ведущая шоу "Давай поженимся!" Первого канала имеет базовую пенсию размере порядка 25 тысяч рублей. Плюс к этому она дополнительно получает 30 тысяч рублей. Отметим, надбавку за звания "народный артист" и "заслуженный артист" платят деятелям культуры с московской пропиской с 2018 года.

Для сравнения, у народного артиста, ведущего программы "Поле чудес" Леонида Якубовича базовая пенсия составляет 23 тысячи, плюс надбавка. А ведущий, народный артист Юрий Стоянов с учетом двух надбавок получает 62 тысячи рублей.

Еще выше пенсия у знаменитого диктора – 88-летнего Игоря Кириллова. Помимо надбавки за звание народного артиста, легендарный ведущий получает еще и индивидуальную страховую пенсию за свои заслуги, ее выплачивает коммерческая организация.

Отметим, Лариса Гузеева часто попадет на язык хейтерам. Часто они критикуют ее 20-летнюю дочь – Ольгу Бухарову. Девушка привлекает к себе внимание эксцентричными поступками. Так, ранее она заявила, что будет жить на деньги звездной матери, потому что "с такой внешностью" может себе это позволить.

Как писали "Дни.ру", многие россияне считают, что Лариса Гузеева разбаловала наследницу. Ранее сама артистка призналась, что девушка иногда ведет себя очень дерзко. Так, недавно ольга сплюнула приготовленную телеведущей еду прямо ей в руку. Однако в обиду дочь знаменитость не дает. Она всегда резко отвечает злопыхателям и критикам в соцсети.