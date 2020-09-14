"Это невкусно": дочь плюнула еду прямо в руки Гузеевой

Лариса Гузеева поведала случай из семейной жизни. Она так разбаловала наследницу, что та проявила неслыханное неуважение у звездной матери прямо за столом.

В рамках шоу "На дачу!" Первого канала телеведущая рассказала о любимой дочери Ольге Бухаровой. Оказалось, что девушке крайне трудно угодить. В свежем выпуске знаменитость приехала к семье Даниловых, которые удивили ее тем, что выращивают множество овощей на своем участке, но при этом не едят их. Урожай они отдают на съедение животным.

Хозяйка участка Алеся считает, что не может научиться правильно готовить овощи, чтобы было вкусно всем членам семьи. Тогда Лариса Гузеева призналась, что тоже не может удовлетворить гастрономические предпочтения всех домочадцев. Ее дочь очень привередлива в еде. 20-летняя девушка не ест мяса.

Актриса сообщила, что недавно за обедом Ольга, положив в рот кусок, попросила мать протянуть руку. Та выполнила ее желание и получила плевок со своей едой. На резонное возмущение теледивы и напоминании о том, что дочь уже взрослая, та обескуражила ее своим ответом. "И что? Если это невкусно", – заявила девушка.

Лариса Гузеева отметила, что любит готовить дома, но на это не хватает времени. Из положения актриса выходит следующим образом. У нее всегда в запасе есть парочка простых продуктов, из которых получаются разные вкусности. Кроме того, ведущая активно экспериментирует со специями.

Как писали "Дни.ру", дочь Ларисы Гузеевой любит эпатировать публику своим поведением. Так, ранее Ольга публиковала фотографии без одежды, а также неоднократно меняла имидж. А недавно она показалась перед камерой с частично сбритыми бровями.

