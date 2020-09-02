Пропустившая школьную линейку дочери Асмус не может пережить горе: Проплакала всю ночь

В личном блоге звезда рассказала о переживаниях. Как оказалось, артистка мечтала увидеть свою малышку в первый школьный день, однако помешала работа.
Как отметила Кристина Асмус, она прорыдала всю ночь, пересматривая снимки наследницы с самого рождения. Актриса не верит, что время летит так быстро. К походу в первый класс вместе с малышкой звезда готовилась несколько лет и очень расстроилась, когда съемки встали на пути.
По словам артистки, она была готова заплатить огромные штрафы, но работу перенести или отменить так и не получилось. Кристина Асмус рассказала, что прическу и букет для учителя пришлось выбирать по FaceTime. Гарик Харламов постоянно был на связи с бывшей женой – снимал видео и делал фотографии.
Поклонники язвительно отметили, что не верят в искренность актрисы. Некоторые посчитали, что ради ребенка она могла бы и постараться. "Все это лирика. Никакие обстоятельства не изменят того факта, что мама не была рядом с дочкой 1 сентября (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал один из пользователей Сети.
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов сообщили о разводе сразу после окончания режима самоизоляции. Как отметили артисты, они уже давно вынашивали решение о расставании. Звезды сохранили дружеские отношения и продолжают вместе воспитывать общую дочь Настю.
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