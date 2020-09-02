Бывшая жена Агаларова представила публике любимого мужчину

Новость о разводе Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой стала шоком для поклонников пары. По слухам, артист нашел замену жене. В одном из интервью он заявил, что уже готов к новой семье.

Модель до сих пор не может прийти в себя после расставания с супругом. Неожиданное заявление об окончании отношений, похоже, стало для девушки сюрпризом. Она отказалась от комментариев и до сих пор предпочитает хранить молчание по поводу истинных причин развода.

Недавно Алена Гаврилова отправилась в отпуск без полуторагодовалой наследницы. Судя по всему, в это время за Афиной присматривал Эмин Агаларов. Стоит отметить, что после новости о расставании он стал чаще публиковать в соцсетях снимки и видео с дочерью. Поговаривают, артист делает это для того, чтобы в суде предоставить доказательства сильной связи с ребенком и получить право на опеку.

После удара в спину от бывшего супруга Алена Гаврилова старается больше времени проводить с семьей. Так, накануне она опубликовала в инстаграм-аккаунте фотографию в компании главного мужчины своей жизни. Девушка выложила на всеобщее обозрение кадр с отцом, с которым у нее прекрасные отношения.

По словам модели, вселенная любит ее и бережет от ошибок. Этот год уводит из ее жизни ненужных людей. Также Алена Гаврилова крайне признательна родственникам и друзьям за поддержку, она надеется, что не подведет их и станет счастливой.