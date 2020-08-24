"Эмин, ты гей?": Агаларов поставил точку в вопросе сексуальной ориентации

Певец решил поделиться желаниями и интимными фактами с фанатами. Поклонники удивились признаниям Эмина.



Артист зарегистрировался в "ТикТок" и добавил один из тематических роликов в инстаграм-аккаунт. На видео Эмин решил ответить на вопросы, которые волнуют подписчиков.

Мужчина признался, что не гей, не может представить жизнь без секса и хотел бы иметь десять детей. Также он решил сообщить фанатам о том, что ему не нравится свое пение и он любит жару. Почему певец решил поделиться именно этой информацией, остается загадкой. Насколько искренними были признания музыканта, известно только ему.

Подписчикам понравилось развлекательное видео. Поклонники бурно отреагировали на пост Эмина. Они пытались убедить кумира, что он поет хорошо. Некоторые фанаты решили пошутить в комментариях к записи артиста. "Усынови меня! )))", "С Аллой Пугачевой объединяйтесь", "Все геи страны расстроились", "Конечно, он гей", – выразились пользователи Сети.

Напомним, что у певца есть четверо детей. Артист является счастливым обладателем двух мальчиков-близнецов, Али и Микаила, и двух девочек, Амины и Афины. Ранее певец был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой и на модели Алене Гавриловой. Сейчас Эмин свободен от брачных уз и находится в поиске второй половинки. С последней супругой Аленой он был вместе всего два года. Эмин купил экс-возлюбленной новый дом в поселке на Новой Риге. Сейчас Гаврилова живет в нем с дочкой Афиной.