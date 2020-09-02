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Сын готовится делить наследство потерявшего рассудок Алибасова

Сын готовится делить наследство потерявшего рассудок Алибасова

Бари Алибасов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бари Алибасов пропал с радаров в начале лета, позднее выяснилось, что он проходил лечение. Сын музыканта заявил, что отца отравили, и это дело рук кого-то из близких. Теперь звезде предстоит длительное восстановление, и не факт, что здоровье придет в норму до конца.
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В связи с тяжелым состоянием знаменитости, парень уже подумывает, как делить наследство в случае, если жизнь родителя оборвется. Молодой человек настаивает на том, чтобы папа развелся с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Он боится, что в случае смерти жена сможет претендовать на часть имущества.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Спор из-за квартиры, которую актриса переписала на мужа, а он передал в дар своему помощнику, длится до сих пор. Суд уже арестовал недвижимость, и до конца решения конфликта сделки с ней невозможны.

Впрочем, Бари Алибасов – младший все же обсуждает с адвокатами, на что он сможет рассчитывать после смерти отца. По словам юриста, возможны разные варианты. Например, если артист не успеет развестись и умрет первым, то даже в случае завещания, в котором он все оставит ребенку, жене положена часть наследства. Такое сына продюсера не устраивает.

Стоит напомнить, что Лидия Федосеева-Шукшина оказалась не готова к новости о разводе. Однако она уже смирилась, что впереди ее ждет неприятный судебный процесс с Бари Алибасовым. Родственники звезды уверяют, что в этом браке она не нашла своего счастья. Как оказалось, за годы совместной жизни у пары даже ни разу не доходила до интима.

Автор: 2 сентября 2020, 15:14 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

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