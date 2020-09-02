Сын готовится делить наследство потерявшего рассудок Алибасова

В связи с тяжелым состоянием знаменитости, парень уже подумывает, как делить наследство в случае, если жизнь родителя оборвется. Молодой человек настаивает на том, чтобы папа развелся с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Он боится, что в случае смерти жена сможет претендовать на часть имущества.
Спор из-за квартиры, которую актриса переписала на мужа, а он передал в дар своему помощнику, длится до сих пор. Суд уже арестовал недвижимость, и до конца решения конфликта сделки с ней невозможны.
Впрочем, Бари Алибасов – младший все же обсуждает с адвокатами, на что он сможет рассчитывать после смерти отца. По словам юриста, возможны разные варианты. Например, если артист не успеет развестись и умрет первым, то даже в случае завещания, в котором он все оставит ребенку, жене положена часть наследства. Такое сына продюсера не устраивает.
Стоит напомнить, что Лидия Федосеева-Шукшина оказалась не готова к новости о разводе. Однако она уже смирилась, что впереди ее ждет неприятный судебный процесс с Бари Алибасовым. Родственники звезды уверяют, что в этом браке она не нашла своего счастья. Как оказалось, за годы совместной жизни у пары даже ни разу не доходила до интима.
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