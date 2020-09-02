"Чисто хотел отдохнуть": угодивший в больницу Певцов рассказал о своих желаниях

Поклонники переживают за здоровье Дмитрия Певцова, который угодил в клинику в Коммунарке с воспалением легких. Артист с иронией высказался о причинах госпитализации.

В своем микроблоге актер объяснил, почему попал на больничную койку. Дмитрия Певцова положили в подмосковную клинику сразу после возвращения из отпуска, который провел с семьей в Крыму.

Дмитрий Певцов записал видео для фолловеров. В нем он напомнил мудрость: "Бойтесь исполнения своих желаний". Артист заявил, что сколько помнит себя, все его желания Золотая Рыбка выполняла.

По словам звезды, в течение долгих лет он мечтал получить отпуск. "Очень хотел – и на тебе, спасибо, Золотая Рыбка, такого я не ожидал! Шесть месяцев без работы, и при этом весь мир получил ковид. Честное слово, ребята, я не хотел. Я просто чисто хотел отдохнуть месяц-полтора", – сообщил актер.

Кроме того, Дмитрий Певцов рассказал, что мечтал похудеть. Во время недавнего отдыха в Ялте он набрал четыре килограмма. Теперь в больнице сбросил пять килограммов. В заключение артист озвучил Золотой Рыбке новое желание: он снова хочет вернуться в кино. При этом он предупредил: чтобы все обошлось без пандемий и госпитализации.

Как писали "Дни.ру", Дмитрий Певцов огорчен тем, что ему придется пропустить начало театрального сезона, но поделать с этим ничего не может. "Ленком" вынужден был поменять афишу. Здоровье актера в этой ситуации выходит на первое место.