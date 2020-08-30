Сдавший Певцов обратился к россиянам из больницы

Актер опубликовал в инстаграм-канале послание для тех, кто беспокоится о его здоровье, а не довольствуется слухами. Дмитрий Певцов сообщил, что предварительный диагноз, с которым ему придется бороться – пневмония, так как экспресс-тест на COVID-19 пока отрицательный. Артист будет проходить тесты и дальше.
На видео мужчина выглядит усталым и измученным, но стойким и оптимистичным. Ролик он записал на фоне больничной стены. Артист уверяет, что у него все хорошо, настроение бодрое, но работать ему не хочется из-за плохого самочувствия. Актер публично выразил благодарность директору театра "Ленком", который быстро организовал его госпитализацию.
Дмитрий Певцов заверил фанатов, что его здоровье под врачебным контролем. Подписчики пожелали ему выздоровления, попросили держать в курсе событий и выразили свою поддержку.
Если COVID-19 в дальнейшем у артиста все-таки подтвердится, то его коллеги по работе из театра "Ленком" будут вынуждены тоже проверять здоровье на восприимчивость к вирусу. Совсем недавно Дмитрий контактировал с коллективом театра, поэтому мог заразить членов актерской команды.
Напомним, что состояние здоровье актера ухудшилось на отдыхе в Крыму. Когда артист вернулся из Ялты домой в Москву, у него проявились сильный кашель и высокая температура. Сейчас Дмитрия Певцова ожидает серьезное лечение.
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