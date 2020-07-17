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"Слишком шокирует": россияне пришли в ужас от изменившегося Стаса Пьехи

Стас Пьеха. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Стас Пьеха кардинально сменил имидж. Он предстал с бритой налысо головой и с усами.
прочитано 20709 раз

Артист удивил поклонников свежим фото в своем инстаграм-аккаунте. Некоторые посчитали, что в таком виде он похож на своего старшего коллегу Александра Розенбаума.

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Эдита Станиславовна Пьеха певица, актриса

Новый образ сильно состарил Стаса Пьеху. Большинству фолловеров изменения во внешности звезды пришлись не по душе. "Слишком шокирует", "Нельзя же так пугать", "Не узнала, пока не увидела, кто опубликовал", – высказались подписчики.

Отметим, многие пользователи соцсети посчитали, что исполнитель просто использовал фотошоп и решил подшутить над поклонниками. К слову, недавно Стас Пьеха решил отрастить бороду, но эксперимент оказался неудачным. Оказалось, что щетина у артиста растет неравномерно.

Как писали "Дни.ру", ранее Стас Пьеха признавался, что в юности имел пристрастие к наркотикам и алкоголю. Он объяснял это тем, что мать и бабушка уделяли ему недостаточно времени и внимания – были погружены в работу.

Уже шесть лет Стас Пьеха в "завязке". Однако о своей проблеме певец помнит. Чтобы не сорваться, звезда работает с психологом – общается с ним три раза в неделю. Он отметил, что во время консультаций матерится, чтобы выпустить пар.

Автор: 17 июля 2020, 16:12 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Роскошное тело Пьехи поражает воображение

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