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"Похоронили меня": Борис Моисеев вышел на связь после слухов об ухудшении здоровья

Борис Моисеев. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Борис Моисеев отреагировал на появившуюся в Сети информацию о том, что он плохо себя чувствует. Певец отметил, что все это происки жадных до сенсаций журналистов.
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Артист признался, что ему очень обидно слышать подобные домыслы в свой адрес. Кричащие заголовки статей о том, что исполнитель чуть ли не умер, бедствует, продал недвижимость или никому не открывает дверь, портят ему настроение с самого утра.

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 Борис Михайлович Моисеев

Борис Михайлович Моисеев певец

"Похоронили меня в очередной раз", – посетовал Борис Моисеев. Певца это сильно расстраивает. Артист выявил закономерность, по которой ему раз в два-три месяца начинают звонить журналисты. Он предположил, что им не хватает "хайпа" или рейтинга.

Ранее стало известно, что выходить на сцену звезда не намерена. Борис Моисеев прекрасно понимает свое состояние и хочет остаться в памяти поклонников таким, каким был в зените славы. При этом, по словам директора артиста Сергея Гороха, он регулярно получает массу предложений.

Напомним, 22 мая музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что состояние Бориса Моисеева ухудшается "с моральной точки зрения". Якобы у исполнителя начались провалы в памяти.

Как писали "Дни.ру", в декабре 2010 года у Бориса Моисеева случился инсульт, и он попал в одну из московских больниц. Выписали знаменитость в феврале 2011-го.

Автор: 26 мая 2020, 09:16 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник

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