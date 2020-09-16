Эксперт о тяжелейшем состоянии Бориса Моисеева: Прикован к постели

Борис Моисеев давно не выступает, не дает интервью, не выходит в свет. Телевизионный эксперт Тамара Пухова рассказала о плачевном состоянии артиста.

Борис Моисеев ведет крайне закрытый образ жизни. Это произошло вследствие инсульта, который перенес эксцентричный артист несколько лет назад. Говорят, до сих пор певец не может восстановиться: он частично парализован. А сейчас появились слухи, что его состояние ухудшилось.

Телевизионный эксперт Тамара Пухова рассказала: "Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит... Никакого просвета в состоянии его здоровья нет".

Ситуация усугубляется тем, что якобы у Бориса Моисеева незавидное финансовое положение. Из-за того, что эпатажный исполнитель теперь не может ни петь, ни танцевать, у него серьезные проблемы с деньгами. Ходят слухи, что у артиста нет средств даже на самое необходимое.

"У него же не такая большая пенсия. А все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение. Помощи со стороны у Бориса нет", – сообщила Пухова.

Отметим, что в Сети то и дело ходят слухи о тяжелом физическом и финансовом положении Бориса Моисеева. Только в мае нечто подобное обсуждали фанаты. Интересно, что сам певец отреагировал на все эти пересуды. Артист признался, что ему очень обидно слышать подобные домыслы в свой адрес. "Похоронили меня в очередной раз", – посетовал Борис Моисеев.

Однако выходить на сцену артист не намерен, ведь он прекрасно понимает свое состояние и хочет остаться в памяти поклонников таким, каким был в зените славы.