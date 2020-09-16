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"Ты в раю": сын Королевой отреагировал на слухи об измене отца

Серей Глушко. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследник Сергей Глушко (Тарзана) и Наташи Королевой старается не терять лицо на фоне скандала вокруг его семьи. Архип пытается уйти с головой в творчество.
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Молодой человек красноречиво ответил в своем микроблоге в "Инстаграм". Он показал, как именно пытается успокоиться.

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"Медитирую музыкой. Вдох, выдох и ты в раю", – написал сын певицы и стриптизера. Фолловеры живо отреагировали на публикацию. "Маму береги пожалуйста, мы ее очень любим", – написал один из поклонников творчества Наташи Королевой.

Отметим, что 17 лет пара звезды эстрады и Сергея Глушко считалась образцово-показательной. Супруги много времени проводили вместе, демонстрируя на публике страстные чувства. Артистка утверждала, что профессия мужа ее не смущает.

Напомним, ранее стало известно, что Тарзан изменил возлюбленной. Об этом он публично рассказал в личном блоге в соцсети. Стриптизер заявил, что не будет прятаться и врать, как это делал виновник смертельной аварии, актер Михаил Ефремов. При этом танцор заметил, что попал в объятия сразу двух девиц под влиянием каких-то веществ, которые делают людей неадекватными.

Как писали "Дни.ру", на днях Наташа Королева обратилась в полицию с заявлением, что из ее дома пропали драгоценности и внушительная сумма денег. Когда произошло ЧП, самой артистки дома не было. Зато там находился ее муж Сергей Глушко. По некоторым данным, в отсутствие певицы к стриптизеру приходили две дамы, после визита которых и могло пропасть имущество.

Автор: 16 сентября 2020, 09:20 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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