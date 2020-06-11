Спрятавшую живот Темникову заподозрили в беременности

Елена Темникова спровоцировала слухи об интересном положении. Она предстала в необычном наряде, скрывающем фигуру.

В своем инстаграм-аккаунте звезда опубликовала новые снимки. Фотосессия понравилась поклонникам. Если в повседневной жизни певица предпочитает спортивный стиль в одежде, то на снимках она предстала в длинном платье нюдового оттенка.

Позируя, Елена Темникова принимала характерные для беременных позы. Свободный покрой наряда тоже заставил фолловеров заподозрить, что артистка ждет ребенка.

Напомним, что у Елены Темниковой подрастает дочь Саша, ей пять лет. Певица родила девочку от Дмитрия Сергеева, за которого вышла замуж в 2014 году. Это уже второй брак артистки.

Звезда признавалась, что муж дал ей именно такие отношения, о которых она мечтала. Слухи о второй беременности певицы ходят давно.

Как писали "Дни.ру", ранее Елена Темникова напугала поклонников необычным кадром с ножом в руке. Она сфотографировалась на кухне, где готовила окрошку.