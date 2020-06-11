Спрятавшую живот Темникову заподозрили в беременности

В своем инстаграм-аккаунте звезда опубликовала новые снимки. Фотосессия понравилась поклонникам. Если в повседневной жизни певица предпочитает спортивный стиль в одежде, то на снимках она предстала в длинном платье нюдового оттенка.
Позируя, Елена Темникова принимала характерные для беременных позы. Свободный покрой наряда тоже заставил фолловеров заподозрить, что артистка ждет ребенка.
Напомним, что у Елены Темниковой подрастает дочь Саша, ей пять лет. Певица родила девочку от Дмитрия Сергеева, за которого вышла замуж в 2014 году. Это уже второй брак артистки.
Звезда признавалась, что муж дал ей именно такие отношения, о которых она мечтала. Слухи о второй беременности певицы ходят давно.
Как писали "Дни.ру", ранее Елена Темникова напугала поклонников необычным кадром с ножом в руке. Она сфотографировалась на кухне, где готовила окрошку.
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