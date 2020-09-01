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Шоу-бизнес
Гузеева поженит белок в эфире Первого канала

Гузеева поженит белок в эфире Первого канала

Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Первому каналу исполнилось 25 лет, и к этой дате создатели решили разнообразить деятельность давно полюбившихся героев – белок. Скоро в эфире можно будет наблюдать анимированных животных в студиях популярных телешоу – например, у Ларисы Гузеевой в "Давай поженимся".
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До этого милые грызуны лишь копировали ведущих, теперь же начнут напрямую с ними взаимодействовать. Они будут выходить на сцену с Дмитрием Нагиевым, мешать Леониду Якубовичу крутить барабан и веселиться на диванах "Пусть говорят". Зайдут белки и в студию шоу "Давай поженимся", где Лариса Гузеева их обязательно сосватает друг другу. Причем это еще неполный список того, чем займутся грызуны в эфире Первого канала.

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Как рассказали создатели, перформанс решили приурочить к юбилею канала. Процесс оказался довольно сложным, так как работа над анимацией занимает много времени и сил. Во-первых, необходимо снять с правильного ракурса ведущих, чтобы затем уже на компьютере добавить к ним персонажей.

Во-вторых, чтобы белки скакали по экрану максимально реалистично, для них используют программу захвата движения. Вешают на актера датчики, а уже затем собирают все воедино. Дизайнеры уверены, что животные здорово разнообразят эфиры.

Напомним, в недавнем интервью Роза Сябитова рассказала, как команде шоу "Давай поженимся" удается сохранять накал в течение долгих лет. Как оказалось, Лариса Гузеева предложила ведущим не общаться за пределами съемочной площадки. По ее мнению, таким образом все эмоции, которые артистки испытывают друг к другу, будут доходить до зрителей.

Автор: 1 сентября 2020, 17:44 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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