Гузеева поженит белок в эфире Первого канала

До этого милые грызуны лишь копировали ведущих, теперь же начнут напрямую с ними взаимодействовать. Они будут выходить на сцену с Дмитрием Нагиевым, мешать Леониду Якубовичу крутить барабан и веселиться на диванах "Пусть говорят". Зайдут белки и в студию шоу "Давай поженимся", где Лариса Гузеева их обязательно сосватает друг другу. Причем это еще неполный список того, чем займутся грызуны в эфире Первого канала.
Как рассказали создатели, перформанс решили приурочить к юбилею канала. Процесс оказался довольно сложным, так как работа над анимацией занимает много времени и сил. Во-первых, необходимо снять с правильного ракурса ведущих, чтобы затем уже на компьютере добавить к ним персонажей.
Во-вторых, чтобы белки скакали по экрану максимально реалистично, для них используют программу захвата движения. Вешают на актера датчики, а уже затем собирают все воедино. Дизайнеры уверены, что животные здорово разнообразят эфиры.
Напомним, в недавнем интервью Роза Сябитова рассказала, как команде шоу "Давай поженимся" удается сохранять накал в течение долгих лет. Как оказалось, Лариса Гузеева предложила ведущим не общаться за пределами съемочной площадки. По ее мнению, таким образом все эмоции, которые артистки испытывают друг к другу, будут доходить до зрителей.
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