Билан показал редкое архивное видео

Дима Билан предложил фанатам посмотреть видео, на котором он поет в юности. Пользователи Инстаграм восхитились роликом и талантом артиста.



Артист разместил в Сети фрагмент видеосъемки своего выступления в Кабардино-Балкарии. В кадре певец исполняет песню на стихотворение Н.А. Некрасова "Горы". По словам Билана, на момент записи ему было 15-16 лет, тогда его карьера только начиналась.



При публикации видео Дмитрий выразил нежные чувства к Кавказу. Он родился в Карачаево-Черкессии, но любимым краем назвал Кабардино-Балкарию. "Майский , Нальчик, Тырныауз и Эльбрус – моя вторая Родина , в которой я вырос и впитывал красоту окружающую человека !", – заявил Билан.

Фолловеры высоко оценили раритетный контент певца и выразили артисту свое изумление. "Спасибо природе, горам, местам за тебя", "Вот он – талант без прикрас и спецэффектов!!!", "Класс!!! Голос звучит, как настоящее эхо в горах!!! Гениально!!!", " Маленький такой, очаровашка", " До мурашек... насладилась!!!!", – написали фанаты.

Напомним, что Билан показал в соцсети столетний сундук, где хранит хлеб. По словам певца, он собирает мучные изделия, чтобы кормить животных.