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Шоу-бизнес

Участник шоу "Дом-2" Уманский расстался с возлюбленной через неделю после предложения руки и сердца

Участники шоу "Дом-2" долгое время приковывали к себе взгляды телезрителей. После того, как Настя Паршина публично заявила о своей беременности, а Никита Уманский спустя несколько дней сделал ей предложение, стало понятно, молодые люди счастливы вместе и готовы строить семью.
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Но в жизни оказывается все не так уж и радужно, как на красивой картинке в шоу "Дом-2" и социальной сети "Инстаграм". Влюбленные действительно готовились к свадьбе, и звезда скандального реалити преподнесла в подарок Паршиной дорогой автомобиль.

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По словам участницы телепрограммы "Дом-2", ни один мужчина не ухаживал за ней так, как делал это Никита Уманский. Роскошные подарки и постоянное внимание подкупали девушку. Звезда шоу радовал свою спутницу и надеялся, что она станет прекрасной мамой его будущего ребенка.

Накануне участник реалити "Дом-2" шокировал своих поклонников неоднозначными новостями. Никита опубликовал совместную фотографию с Настей, сделав откровенное признание.

"Чтобы вопросов не было, мы разошлись", – написал Уманский.

Причины неожиданного разрыва все еще неизвестны. Пара отмалчивается и скрывает подробности расставания.

Напомним, что Анастасия Паршина стала участницей проекта "Дом-2" в апреле этого года. Девушка долгое время выбирала себе фаворита на шоу. В самом начале она встречалась с Федором Стрелковым. Однако молодой человек отверг ее.

Тогда звезда телепрограммы и переключилась на Никиту Уманского, который стал активно вести себя и оказывать ей знаки внимания. Так и завязался еще один непродолжительный роман Насти Паршиной.

Несмотря на то, что участник проекта "Дом-2" несколько раз был пойман на измене, это не остановило девушку, и она приняла предложение руки и сердца от Никиты. По словам Паршиной, молодой человек просто любит женское внимание.

Автор: 9 августа 2020, 02:37 Источник: Инстаграм Никиты Уманского ✓ Надежный источник
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