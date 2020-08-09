Участник шоу "Дом-2" Уманский расстался с возлюбленной через неделю после предложения руки и сердца

Участники шоу "Дом-2" долгое время приковывали к себе взгляды телезрителей. После того, как Настя Паршина публично заявила о своей беременности, а Никита Уманский спустя несколько дней сделал ей предложение, стало понятно, молодые люди счастливы вместе и готовы строить семью.

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