"Настоящий дебош": Анатолий Цой рассказал о проблемах с алкоголем

Во многих интервью Анатолий Цой признавался, что уже долгое время отдает предпочтение безалкогольным напиткам. Дело в том, что певец может вспомнить большое количество неприятных ситуаций, сложившихся из-за выпитого спиртного.

По словам Анатолия Цоя, в нетрезвом состоянии он не может похвастаться примерным поведением. Артист уверен, что даже один бокал некрепкого напитка приводит к печальным последствиям.

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Музыкант винит во всем азиатские корни. Якобы в его крови нет фермента, который отвечает за "переработку" алкоголя. Анатолий Цой добавил, что для полного опьянения ему достаточно пригубить две бутылки пива.

Певец сталкивался и с неоднозначными жизненными периодами, когда уходил в загул. Молодой человек мог пить каждый вечер, устраивая истерики в публичных местах. Анатолий может насчитать десятки неприятных ситуаций, связанных с употреблением алкоголя.

"Я выпил буквально два-три бокала, и меня так унесло, что я не помнил весь вечер. Друзья потом рассказывали мне страшные истории о том, что я тушил сигареты об официантов. Короче, это был настоящий дебош", – признался Цой.

Сейчас Анатолий не пьет и старается избегать шумных вечеринок. Стоит отметить, что теперь музыкант не располагает большим количеством времени, так как постоянно работает на собственным проектом.

После того, как группа MBAND распалась, Анатолий активно занялся сольной карьерой. Теперь Цой пишет песни, снимает клипы и развивает личный бренд под крылом Константина Меладзе.