"Вселенная уводит с моего пути чужих людей": бывшая жена Эмина Агаларова выступила с откровением

Сегодня, 7 августа, свой день рождения отмечает бывшая жена Эмина Агаларова Алена Гаврилова. В честь важной даты модель разоткровенничалась.

Новость о разводе певца и предпринимателя Эмина Агаларова и модели Алены Гавриловой стала громом среди ясного неба. Дело в том, что влюбленные не так давно оформили отношения, а в конце 2018 года у них родилась дочь Афина. Кстати, ходят слухи, что Эмин женился на Алене именно из-за ее беременности. Якобы на этом настояло окружение Агаларова. А на самом деле будто бы Гаврилову недолюбливал отец артиста Арас Агаларов.

Сейчас можно долго копаться в том, почему распался брак одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Сами участники событий держат марку и предпочитают не распространяться на эту тему. Сама Алена весьма расплывчато говорит о переменах в жизни. Повод обсудить это серьезный – день рождения.

"Это удивительное счастье – получать поздравления, советы, переживания и поддержку от незнакомых мне людей! Я не врываюсь в свои 33, а медленно и аккуратно вхожу, легко, на цыпочках! Вот такие ассоциации у меня с этим днем! Вселенная любит и бережет меня, уводит с моего пути чужих мне людей и посылает абсолютно душевных и любящих! Год был непростой... Но! Со мной рядом друзья, родные, которые поддерживают меня, я их не подведу", – высказалась Алена Гаврилова.

Она отметила, что несколько близких подруг последние четыре месяца были с ней на связи каждую минуту. "Спасибо вам! Я никогда этого не забуду!" – поблагодарила именинница. В комментариях подписчики немедленно высказали догадки, что якобы именно тогда и было принято решение о разводе, и подружки подбадривали Алену Гаврилову.

Кстати, Эмин Агаларов не забыл поздравить экс-возлюбленную. Он опубликовал в "Сторис" фото именинницы и пожелал ей счастья. Ходят слухи, что артист оставил жену, потому что увлекся другой женщиной. Однако сам певец не подтверждает эту информацию.