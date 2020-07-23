Бывшая жена Эмина Агаларова переехала к известному юмористу

Появилась информация, что бывшая жена Эмина Агаларова Алена Гаврилова переехала из престижного поселка, где до недавнего времени жила, в другое место, поскромнее. Самое интересное, что дом для нее, говорят, оплатил бывший муж.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова были счастливы в браке всего два года. Тем не менее, за это время модель родила бизнесмену и певцу дочь Афину, в которой тот души не чает. Ходят слухи, будто Алена по какой-то причине не нравилась отцу Эмина, Арасу Агаларову. Куда больше ему была по душе предыдущая жена его сына Лейла Алиева. Та родила Эмину двух сыновей, а еще они удочерили девочку Амину.

Тем не менее, после свадьбы Эмин и Алена стали жить в элитном поселке его отца "Агаларов эстейт", который пользуется популярностью среди представителей отечественного шоу-бизнеса. Например там роскошный дом у любимца дам Стаса Михайлова и таунхаус подружки Сергея Лазарева Ани Лорак.

Однако сейчас стало известно, что Алена Гаврилова сменила место жительства. Она переехала в другой поселок, поскромнее. Об этом рассказали в окружении бывших супругов. "После разрыва с женой Эмин не захотел с ней жить в одном поселке. Он купил Алене и их дочке красивый дом в поселке на Новой Риге "Миллениум парк". Там средний ценник на дом – 50-70 миллионов рублей", – компетентно сообщили близкие к артисту люди.

Кстати, этот поселок тоже пользуется популярностью у отечественных знаменитостей. Так, там живут певица Вера Брежнева, актер Александр Балуева и юморист Сергей Светлаков. Говорят, что Алена Гаврилова выбрала этот поселок из тех соображений, что рядом находится Ломоносовская школа, куда в будущем она бы хотела отправить учиться дочь Афину.

Напомним, новость о разводе Эмина Агаларова и Алены Гавриловой стала сенсацией. Ведь ничто не предвещало такого развития событий. Только недавно пара сыграла красивую свадьбу, а на всех выходах в свет супруги буквально сияли от счастья.