Айза Анохина боится за здоровье: Не знаю, COVID-19 у меня или нет

Айза Анохина несколько дней назад рассказала, что заболела. Она уже сдала анализ на коронавирус, но результата пока нет. В личном блоге звезда рассказала о самочувствии.

Как отметила артистка, она уже несколько дней лежит дома, почти не вставая. Из симптомов, которые можно списать на коронавирус, присутствует слабость и боль во всем теле. Именно поэтому девушка решила перестраховаться и сдать тест.

Айза Анохина видит и положительное в своей болезни. Говорит, теперь много спит и перечитывает "Войну и мир". Из-за плохого самочувствия у артистки разрушились все планы. В личном блоге она рассказала, что пришлось перенести множество съемок, и это обидно.

При этом певица верит, что у нее все-таки не коронавирус, а банальная простуда. "До сих пор не знаю, ковид у меня или нет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – говорит знаменитость.

Поклонники пожелали Айзе Анохиной скорейшего выздоровления и сил. "У меня с короной такие же симптомы были, до сих пор обоняние не вернулось", "Выздоравливай, красотка, скорее", "Грустно стало за тебя( Держись, Айз, все будет хорошо", "Ты умничка! И все будет хорошо, в любом случае! Здоровья тебе и деткам!" – пишут в комментариях.

Напомним, недавно стало известно, что Айза Анохина и Олег Майами снова вместе. Пара встречается всего несколько месяцев, но за это время успела крупно поссориться. Многие уверены, что отношения влюбленных – пиар, чтобы подогреть интерес к шоу "Супер Айза".

