Старая и страшная: Айзу Анохину затравили поклонники

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Анохина в своей новой публикации решила ответить тем, кто пишет ей разные гадости и колкости.

35-летняя телеведущая, бизнесвумен Айза Анохина призналась, что в Сети ее часто называют старой и страшной. В своей новой публикации в социальной сети Instagram она решила ответить тем, кто регулярно пишет ей разные гадости. Ответ Анохиной проникнут сарказмом и самоиронией, что очень развеселило и порадовало поклонников.

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"Так странно)) в сети меня называют старой и страшной))) а я прям уверена, что я красивая и молодая ещё ого-го какая огонь-баба Баба Луна))) вон какая морда довольная девки, зато вы у меня самые красивые!!! Ну а если вам нужна страшная подруга, то у вас всегда есть я", – написала Айза в своем новом посте.

Подписчики восхитились железными нервами телеведущей, которая довольно терпеливо и спокойно сносит нелицеприятные высказывания в свой адрес: " Вообще как вы выносите такие комментарии, я бы точно не выдержала", " Вот всем бы так реагировать на зависть", – писали фолловеры.

Напомним, что Айза Анохина стала популярной благодаря отношениям с рэпером Гуфом, с которым они были в браке, родили сына Сэма, но в 2013 году развелись. Затем последовал второй брак с бизнесменом Дмитрием Анохиным, в котором родился сын Элвис, но и на этот раз семья просуществовала недолго, недавно Айза и Дмитрий развелись. Сейчас телеведущая встречается со своим давним другом певцом Олегом Майями. Она признается, что Олег смог покорить ее своим внимательным и бережным отношением.

