Появилась новая информация об отношениях Айзы Анохиной и Олега Майами

Айза Анохина часто общается с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. На этот раз звезда ответила на вопросы по поводу отношений с Олегом Майами.

Напомним, пару месяцев назад стартовало развлекательное шоу "Супер Айза", посвященное личной жизни певицы. К этому моменту приурочено и начало отношений звезды с 29-летним артистом. Многие до сих пор уверены, что в реальности никакой любви нет, а общение с Олегом Майами – пиар-кампания.

Также подозрительно, что за несколько месяцев пара успела уже пару раз крупно поссориться и даже разойтись – как по сценарию. Поклонники подозревают, что все эмоции между влюбленными – игра ради рейтингов телешоу. Именно поэтому мало кто поверил в расставание Айзы Анохиной и Олега Майами.

В воскресенье певица заявила, что воссоединилась с молодым человеком. Об этом девушка объявила в "Сторис" личного блога. При этом артистка отметила, что перестала обращать внимание на хейтеров, которые не верят в искренность ее чувств к музыканту.

Впрочем, в отношениях Айзы Анохиной сомневаются не только поклонники, но и знакомые. Недавно одна из подружек заявила, что переживает за влюбчивую исполнительницу. Она назвала девушку слишком доверчивой и добавила, что Олег Майами уж больно падок на женщин. Доброжелатели надеются, что любовь звезд не перерастет во что-то серьезное, иначе это может плохо кончиться для певицы.