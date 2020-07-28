Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Состояние смертельно больной Екатерины Волковой изменилось
Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Кравец переживает из-за случившегося с Березиным
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
партнеры
Понедельник
27 июля
Лента новостей
00:14
Появилась новая информация об отношениях Айзы Анохиной и Олега Майами
22:22
В Москве из-за ливня пришлось эвакуировать дом престарелых
21:59
В Уфе потасовка возле ночного клуба закончилась стрельбой
21:50
Эксперт: Лукашенко никогда не согласится на интеграцию с Россией
21:48
Всплыла информация о продлении Ефремову домашнего ареста
21:48
Россияне получат новые выплаты и льготы
21:11
В Подмосковье благодаря усилиям журналиста удалось поймать крокодила
21:02
Главная конкурентка Лукашенко Тихановская выступила против России
20:43
Судимый кемеровчанин украл у студента телефон
20:19
В Москве удалось спасти пострадавших от удара молнией мужчин
20:02
Решетова высказалась по поводу ухода Тимати из Black Star
20:00
Озвучены последние данные о состоянии госпитализированной Кондулайнен
19:43
В Москве после ливня затопило станцию "Ботанический сад"
19:24
Китай раскрыл факты о вспышке коронавируса в Ухане
18:55
Беременная участница шоу "Холостяк" заразилась коронавирусом
18:53
"Показано при весе в 145 килограммов": исхудавшая Лолита ответила на подозрения в ушитом желудке
18:21
Башаров сделал категоричное заявление о манипуляциях с жильем экс-супруги
18:20
Житель Петербурга убил и расчленил свою жену
18:01
Звезда сериала "След" Евгений Кулаков показал особенного сына на видео
17:41
Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года
17:33
Мельникова из "Папиных дочек" показала белокурого сына со спины
17:23
Невестка Пугачевой появилась на публике с грудным ребенком (видео)
17:07
На юго-востоке Москвы в СИЗО произошел пожар
17:06
Кузьмин жестоко поиздевался над Пугачевой: Пачку денег в унитаз выкинул!
16:56
Фоменко решил подать в суд на педагога из-за сексуальных домогательств
16:53
Глава ВОЗ: Темпы пандемии продолжают ускоряться
16:41
Первый канал мертв: бывшая ведущая открыла Эрнсту глаза
16:35
Поступило сообщение о минировании аэропорта Шереметьево
16:23
Россию обвинили в подготовке к свержению Лукашенко
16:12
"У него даже не было вещей": Разин рассказал о судьбе солиста "Ласкового мая" Крестовского
16:09
В Сети появился отрывок из невышедшего эпизода сериала "Викинги": Козловский целует крест
15:49
"Смыли": что стоит за отъездом Решетовой с сыном от Тимати
15:41
В Балашихе пьяный житель Клина повредил банкоматы
15:25
Жанна Агузарова изменилась до неузнаваемости
15:21
Раскрыта правда об отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон
15:21
Буланова показала архивный кадр со своей первой фотосессии: Люди не меняются
15:14
Тяжелобольной Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по роскошному дому
15:05
Боня бесконтрольно теряет вес: Не могу есть
15:05
Стало известно о романе Григорьева-Апполонова с 20-летней брюнеткой
14:45
Актер "Великолепного века" Озан Гювен скрылся после обвинений в жестоком избиении возлюбленной
14:43
Шестилетняя дочь дала модный совет Галкину (видео)
14:32
Водянова покорила народ безупречной фигурой: Красиво, изысканно!
14:27
"Просто взял сисечку рукой": Аршавин стал приставать к порнозвезде прямо в кафе
14:23
Звезда "Дома-2" Мария Петровская скоро станет мамой
14:23
Цена на золото установила новый исторический рекорд
14:17
Определены самые эффективные в уничтожении COVID-19 дезинфекторы
14:05
Пять человек погибли под Волгоградом при падении автомобиля в канал
13:54
Виторган поздравил дочь с днем рождения: Ты – молодая вселенная
13:53
В Роскачестве назвали способ уберечь хлеб от плесени
13:53
В ГИТИСе прокомментировали скандальное заявление звезды сериала "Сладкая жизнь" Лукерьи Ильяшенко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Белорусский политик о положении Лукашенко: Он одинок, просто изгой
"Все в студии ахнули": сын Жанны Фриске появился на шоу Дмитрия Шепелева
Гузеева станет новой ведущей реалити-шоу "Дом-2"
"Меня выставили пьяной сумасшедшей": униженная Волочкова разразилась гневной отповедью
Хвастливого избранника Бузовой обвинили в воровстве и подражании
"Деловая колбаска": дочь Кудрявцевой освоила полезный навык
Шоу-бизнес
Появилась новая информация об отношениях Айзы Анохиной и Олега Майами

Появилась новая информация об отношениях Айзы Анохиной и Олега Майами

Айза Анохина. Фото: instagram.com/aizalovesam
Айза Анохина часто общается с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. На этот раз звезда ответила на вопросы по поводу отношений с Олегом Майами.
прочитано 166 раз

Напомним, пару месяцев назад стартовало развлекательное шоу "Супер Айза", посвященное личной жизни певицы. К этому моменту приурочено и начало отношений звезды с 29-летним артистом. Многие до сих пор уверены, что в реальности никакой любви нет, а общение с Олегом Майами – пиар-кампания.

ПО ТЕМЕ

Старая и страшная: Айзу Анохину затравили поклонники

Анохина пожаловалась на проблемы с психикой

Также подозрительно, что за несколько месяцев пара успела уже пару раз крупно поссориться и даже разойтись – как по сценарию. Поклонники подозревают, что все эмоции между влюбленными – игра ради рейтингов телешоу. Именно поэтому мало кто поверил в расставание Айзы Анохиной и Олега Майами.

В воскресенье певица заявила, что воссоединилась с молодым человеком. Об этом девушка объявила в "Сторис" личного блога. При этом артистка отметила, что перестала обращать внимание на хейтеров, которые не верят в искренность ее чувств к музыканту.

Впрочем, в отношениях Айзы Анохиной сомневаются не только поклонники, но и знакомые. Недавно одна из подружек заявила, что переживает за влюбчивую исполнительницу. Она назвала девушку слишком доверчивой и добавила, что Олег Майами уж больно падок на женщин. Доброжелатели надеются, что любовь звезд не перерастет во что-то серьезное, иначе это может плохо кончиться для певицы.

Автор: 28 июля 2020, 00:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Айза Анохина поделилась секретами красоты

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт: Лукашенко никогда не согласится на интеграцию с Россией
Главная конкурентка Лукашенко Тихановская выступила против России
Россию обвинили в подготовке к свержению Лукашенко
От Лукашенко бегут избиратели: Батька поплатился за испорченные отношения с Россией

Шоу-бизнес

Всплыла информация о продлении Ефремову домашнего ареста
Решетова высказалась по поводу ухода Тимати из Black Star
Озвучены последние данные о состоянии госпитализированной Кондулайнен
Беременная участница шоу "Холостяк" заразилась коронавирусом

Проишествия

Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Водянова покорила народ безупречной фигурой: Красиво, изысканно!

Модель отдыхает с семьей на Лазурном берегу
Шоу-бизнес

Вдова поселила нового мужа в квартиру Марьянова

Скандал разгорается вокруг имущества актера
Шоу-бизнес

Семье убитого актера из "Ералаша" поступают угрозы

16-летнего артиста не стало в январе

Шоу-бизнес

Тимати покинул компанию Black Star

Рэпер объяснил свое решение

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года
Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 25-26 июля 2020 года
Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву
Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+