Расставшийся с женой Эмин Агаларов произвел фурор словами о влюбленном мужчине

Сообщение о расставании Эмина Агаларова с женой Аленой Гавриловой стало громом среди ясного неба для поклонников артиста, ведь пара так гармонично смотрелась вместе и излучала любовь и счастье. А теперь певец обнародовал пост о влюбленном мужчине.

Эмин Агаларов выложил цитату известного поэта и философа Омара Хайама. "Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена, можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница, но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина", – написал популярный исполнитель. И уже от себя он добавил: "Гениально".

Судя по комментариям, пост переполошил подписчиков Эмина. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. "Я тебе давно это говорила", – ответила певица Глюк`Oza (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова). " Эмин 🙈 почему ты это раньше не выложил) килограмм 10 назад (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отреагировал популярный актер, звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский.

Поклонники же почему-то сделали вывод, что этой цитатой Эмин Агаларов намекнул на то, что разошелся с Аленой Гавриловой, потому что банально ее разлюбил. Якобы теперь его сердце принадлежит другой женщине. Самое интересное, что в недавнем интервью Эмин Агаларов утверждал, что ни с кем не встречается.

Так он ответил на пассаж ведущей шоу "Алена, блин!" Алены Жигаловой. Она сказала, что общие знакомые ей нашептали: у него есть любимая женщина. Эмин, не моргнув глазом, ответил, что у нее не те осведомители. Вот только, судя по дальнейшим комментариям в Сети, ему мало кто поверил. В тусовке и вовсе судачат о том, какой артист любвеобильный.

Напомним, о расставании с Аленой Гавриловой Эмин Агаларов объявил сам, выложив благодарственный пост в "Инстаграм". Он выразил уважение и признательность жене, отметив, что они "многое прошли вместе". А вот Алена отреагировала так, словно для нее это сообщение стало сокрушительной новостью.