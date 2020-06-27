Жена Агаларова намекнула на депрессию после новости о разводе

Пока еще супруга Эмина Агаларова Алена Гаврилова находится на грани депрессии. Так думают поклонники, которые подписаны на инстаграм-аккаунт девушки и иногда видят ее грустные публикации.
Например, недавно модель поделилась весьма любопытной цитатой: "Странная привычка – откладывать собственное спасение. Мол, все катится в бездну, да, но я знаю, как себя спасти, но потом – пока рано, не сейчас, нет". Алена согласилась с этим высказыванием, а значит, дает повод думать, что она находится в как минимум в унынии.
Стоит отметить, что Гаврилова не так активно ведет свой инстаграм-аккаунт, как раньше. Девушка стала публиковать фотографии гораздо реже. Кстати, сразу после развода Алена заявила – она не будет выкладывать снимки дочери лишь для того, чтобы общественность знала, что малышка живет с ней. Такому заявлению предшествовали вопросы поклонников, которые увидели маленькую Афину на новых фотографиях Эмина.
Напомним, на днях Эмин Агаларов высказался о романе с Полиной Гагариной. Такие слухи появились из-за того, что артисты практически одновременно заявили о разводе. Что сказал певец об этом, ранее писали Дни.ру.
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