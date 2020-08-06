Алика Смехова показала любимый снимок с отцом: Специально пришли в фотоателье

Накануне юбилея Вениамина Смехова его дочь Алика показала в личном блоге архивный снимок. На черно-белой фотографии запечатлены еще молодой артист и совсем юная девочка.

Как отметила актриса, отец всегда был для нее примером для подражания. Он прославился после роли Атоса в культовом советском фильме "Д’Артаньян и три мушкетера" и был для многих идеалом мужчины.

В инстаграм-аккаунте Алика Смехова опубликовала фото, на котором ей всего девять лет, а отцу 37. С черно-белого снимка на зрителей смотрит серьезная девочка с челкой и сосредоточенный актер. Как отметила звезда, для того, чтобы запечатлеть памятный момент, они специально отправились в фотоателье. Для Алики этот кадр с папой – самый любимый.

Подписчики знаменитости пришли в восторг от портрета. "Похититель женских сердец.... Я просто страдала за ним, будучи старшеклассницей (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Бесконечная любовь и признательность дорогому Вениамину Борисовичу!", "Алика вы дочь Великого артиста ...Браво!!! Здоровья на долгие лета", – пишут в комментариях.

Напомним, несколько недель назад Алика Смехова отдыхала на Черноморском побережье. Актриса радовала фанатов снимками в купальнике. Несмотря на возраст, звезде удалось сохранить точеную фигуру. Артистка поделилась секретом стройности: обязательный уход за кожей и разгрузочные дни.