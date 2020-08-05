Асмус иронично возразила хейтерам после слухов о романе с Чадовым

После развода с Гариком Харламовым на актрису обрушился новый поток критики. Пользователи Сети засыпают девушку вопросами о расставании с мужем. Многие не могут поверить, что пара распалась, – обоих подозревают в пиаре.
В соцсетях высказаться может любой желающий, из-за этого многие публичные люди чувствуют сильное психологическое давление. Часто в комментариях к одной фотографии можно найти полярные точки зрения. Над этим и посмеялась Кристина Асмус.
Например, артистке указывают на худобу, одинаковые позы, слишком закрытую одежду и чересчур яркий макияж. Также говорят, что она некрасивая, спрашивают, когда выйдет следующий порнофильм с ее участием, и оценивают грудь.
"Че с конкурсом в итоге? Сиськи норм. В одежде не интересна. Ты кто? (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – привела пример Кристина Асмус.
Не забыла девушка упомянуть и про слухи о романе с Алексеем Чадовым. Она задействована в съемках первой режиссерской работы артиста. Стоило актрисе опубликовать в профиле видео с участием звезды, как подписчики заподозрили ее в отношениях с коллегой.
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