Онкобольной Анастасии Заворотнюк стало хуже

Говорят, Анастасия Заворотнюк борется с опухолью головного мозга с конца 2018 года. И эта борьба проходит с переменным успехом. Сейчас стало известно, что состояние звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" ухудшилось.

О том, что Анастасия Заворотнюк больна раком, новость появилась год назад. Тогда мало кто в нее поверил, ведь совсем недавно актриса буквально сияла от счастья, сообщив о рождении долгожданного ребенка от мужа, прославленного фигуриста Петра Чернышева.

Однако уже тогда актриса знала, что смертельно больна. Говорят, Анастасии Заворотнюк поставили неутешительный диагноз зимой 2018 года, вскоре после рождения дочери Милы. А уже в 2019 году актриса якобы перенесла операцию за рубежом, вот только потом оказалось, что появилась вторичная опухоль.

С тех пор много самой разной информации муссировалось вокруг Анастасии Заворотнюк. Родные популярной актрисы принципиально не комментировали эти данные. Близкие не желают рассказывать о том, что на самом деле происходит с актрисой, считая, что это личное дело их семьи.

Весной заговорили о том, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось. Косвенным подтверждением того, что артистка пошла на поправку стало появление в "Инстаграм" старшей дочери звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анны. До этого молодая женщина на протяжении месяцев не делала никаких публикаций. Теперь же начала выкладывать посты с завидным постоянством. Впрочем, говорят, таким образом Анна стала зарабатывать, чтобы помочь семье, ведь траты на лечение Анастасии космические.

Но не успели поклонники выдохнуть (да еще и обрадоваться, когда стало известно, будто Анастасия Заворотнюк готовится дать большое интервью на телевидении), как появилась информация, что ей стало хуже. "Заворотнюк не в том состоянии, чтобы себя показывать. Борьба за жизнь продолжается. У нее не совсем связная речь, ей тяжело говорить", – сообщила бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.

Врач, видевший Анастасию Заворотнюк издалека в столичной клинике, подтвердил появившиеся данные: "Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает. Недавно ей стало хуже. Была ремиссия, значительное улучшение. Но закрепить достигнутый успех в лечении пока не удалось". Он отметил, что при таком диагнозе как глиобластома может происходить то улучшение, то ухудшение состояния.