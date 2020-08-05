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Онкобольной Анастасии Заворотнюк стало хуже

Онкобольной Анастасии Заворотнюк стало хуже

Анастасия Заворотнюк. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Говорят, Анастасия Заворотнюк борется с опухолью головного мозга с конца 2018 года. И эта борьба проходит с переменным успехом. Сейчас стало известно, что состояние звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" ухудшилось.
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О том, что Анастасия Заворотнюк больна раком, новость появилась год назад. Тогда мало кто в нее поверил, ведь совсем недавно актриса буквально сияла от счастья, сообщив о рождении долгожданного ребенка от мужа, прославленного фигуриста Петра Чернышева.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Однако уже тогда актриса знала, что смертельно больна. Говорят, Анастасии Заворотнюк поставили неутешительный диагноз зимой 2018 года, вскоре после рождения дочери Милы. А уже в 2019 году актриса якобы перенесла операцию за рубежом, вот только потом оказалось, что появилась вторичная опухоль.

С тех пор много самой разной информации муссировалось вокруг Анастасии Заворотнюк. Родные популярной актрисы принципиально не комментировали эти данные. Близкие не желают рассказывать о том, что на самом деле происходит с актрисой, считая, что это личное дело их семьи.

Весной заговорили о том, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось. Косвенным подтверждением того, что артистка пошла на поправку стало появление в "Инстаграм" старшей дочери звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анны. До этого молодая женщина на протяжении месяцев не делала никаких публикаций. Теперь же начала выкладывать посты с завидным постоянством. Впрочем, говорят, таким образом Анна стала зарабатывать, чтобы помочь семье, ведь траты на лечение Анастасии космические.

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Но не успели поклонники выдохнуть (да еще и обрадоваться, когда стало известно, будто Анастасия Заворотнюк готовится дать большое интервью на телевидении), как появилась информация, что ей стало хуже. "Заворотнюк не в том состоянии, чтобы себя показывать. Борьба за жизнь продолжается. У нее не совсем связная речь, ей тяжело говорить", – сообщила бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.

Врач, видевший Анастасию Заворотнюк издалека в столичной клинике, подтвердил появившиеся данные: "Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает. Недавно ей стало хуже. Была ремиссия, значительное улучшение. Но закрепить достигнутый успех в лечении пока не удалось". Он отметил, что при таком диагнозе как глиобластома может происходить то улучшение, то ухудшение состояния.

Автор: 5 августа 2020, 12:04 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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