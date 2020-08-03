Костенко раскрыла секреты счастливой семейной жизни с Тарасовым

Анастасия Костенко, как и многие звезды российского шоу-бизнеса, старается не показывать все стороны своей личной жизни. По словам модели, ее брак с Дмитрием Тарасовым нельзя назвать безоблачным.

Семейная жизнь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова не обходится без трудностей. Стоит отметить, что со временем супруги все больше начинают понимать друг друга и чувствовать взаимную поддержку.

Модель призналась, что тяжелее всего было в первый год совместной жизни. Девушка не знала, как правильно строить семейный быт и улаживать домашние конфликты. Сама же Костенко назвала этот период "притиркой" и заверила, что он уже давным-давно прошел.

Анастасия уверена, ссоры и недопонимание между супругами – это нормально. Более того, жена футболиста добавила, что несерьезные конфликты только подогревают интерес молодоженов и насыщают их жизнь новыми эмоциями.

Семья Дмитрия Тарасова не живет по особым правилам: нет определенного момента или слова, которое могло бы стать универсальной таблеткой от всех проблем.

"Мы не акцентируем внимание на том, кто должен первый идти на примирение. Ведь когда кто-то один начинает концентрироваться на поиске виноватых, это приводит еще к большему скандалу", – уверяет Анастасия Костенко.

Напомним, что молодая пара воспитывает двух маленьких наследниц. Несмотря на то, что футболист проводит много времени на спортивных сборах, он успевает заниматься воспитанием детей и принимать участие в их взрослении.