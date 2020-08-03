"Куда исчезла красота?!": переставшая сниматься Оксана Фандера сильно изменилась

Когда-то Оксана Фандера заняла второе место на конкурсе красоты. Однако теперь от эффектной брюнетки, покорившей сердца жюри, мало что осталось.

Оксана Фандера ведет закрытый образ жизни. Она практически не дает интервью, не посещает светских мероприятий, не снимается. Актриса поддерживает связь с общественностью через свой аккаунт в популярной социальной сети "Инстаграм". Там она регулярно выкладывает фотографии своей любимой собаки, идиллические деревенские пейзажи, редко публикует снимки своих близких – мужа, актера Филиппа Янковского и детей Ивана и Лизы, иногда делает селфи.

Впрочем, сейчас Оксана Фандера нашла себе еще одно занятие – читает произведение Павла Санаева "Похороните меня за плинтусом". Во время чтения артистка снимает себя крупным планом: обычно она облачена в простую одежду, не использует косметику, волосы распущены.

Внешность 52-летней Оксаны Фандеры многих напугала. "Куда исчезла красота?!" – возмутилась одна из поклонниц артистки. Многие с ней согласились. От некогда эффектной, одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа почти ничего не осталось. Оксана сильно изменилась, и остается только догадываться, с чем связаны эти перемены.

Некоторые предполагают, что всему виной ступор в работе. Последние фильмы с участием Оксаны Фандеры – "Свидетели" и "Вечная жизнь Александра Христофорова" – вышли еще два года назад. В одной из бесед с поклонниками артистка призналась, что очень "чувствительна" к качеству материала, который ей предлагают. Видимо, то, что ей предлагают, Оксану не устраивает.

Впрочем, многие поклонники, наоборот, хвалят Фандеру за максимальную естественность. По их мнению, вокруг стало так много "искусственных красоток", что натуральный вид женщины расценивается на вес золота и кажется глотком свежего воздуха.