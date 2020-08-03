Миронова пожаловалась на разлуку с маленьким сыном

Мария Миронова в 46 лет стала мамой во второй раз. Сыну Федору еще нет и года, но звезда решила вернуться к работе.

Разлука с малышом дается ей непросто. Накануне актриса опубликовала в личном блоге редкий снимок с мальчиком. Звезда старается оберегать семью от посторонних глаз, поэтому поклонники до сих пор не знают, как выглядит 11-месячный наследник Марии Мироновой.

На фотографии актриса предстала с Федором на руках. Она пожаловалась, что только вернулась к малышу после съемок, и уточнила, как ее поклонницы переживают разлуку с детьми.

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Некоторые попытались упрекнуть Мария Миронову в том, что она бросает ребенка в столь раннем возрасте. "А с малышами можно и не расставаться, наверно не зря существует понятие декрет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали в комментариях. Актриса парировала, отметив, что обстоятельства, вынуждающие молодую мать отправиться на работу, бывают разные.

"Не волнуйтесь! Ребенок всегда чувствует любовь. Все будет хорошо!", "Машенька, Вы умничка, потому что совмещает работу и воспитание сына, так как однообразие душит психологически", "Машка, ты умница, ты умница, ты красавица!" – поддержали актрису поклонницы.

Напомним, что у Марии Мироновой также есть сын от первого брака Андрей. Ребенок появился в союзе с бизнесменом Игорем Удаловым. Молодому человеку уже 28 лет.