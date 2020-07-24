Татуировка на шее Мироновой всполошила соцсети

Мария Миронова опубликовала в "Сторис" инстаграм-аккаунта несколько своих снимков. Подписчики тут же обратили внимание на нетипичную деталь на теле звезды.

Актриса показала небольшую черно-белую змею за ухом. Голова пресмыкающегося смотрит вниз, а тело собрано в несколько колец. Образ Марии Мироновой дополнил "агрессивный" макияж с акцентом на глаза.

Дерзкий внешний вид актрисы можно объяснить съемками в новом фильме с рабочим названием "Родитель". Однако многие пользователи соцсетей не обратили внимания на уточнение, которое сделала артистка, и подумали, что звезда решила испортить кожу странным орнаментом.

Мария Миронова в обычной жизни предпочитает более классические сочетания и в одежде, и в макияже. Знаменитость часто можно заметить в платьях натуральных оттенков и практически без косметики. Также она не украшает тело татуировками и пирсингом, так как это может помешать в работе.

Недавно 46-летняя актриса во второй раз стала мамой. Десять месяцев назад в семье звезды родился сын Федор. Отец ребенка – директор крупной компании по имени Андрей. Личность четвертого супруга Мария Миронова не раскрывает, даже о браке она рассказала лишь после появления на свет малыша.

Также у звезды есть старший сын Андрей, ему уже 28 лет. Парень родился в браке с бизнесменом Игорем Удаловым.