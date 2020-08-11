Резко помолодевший Певцов поразил народ: Минус 20 лет!

Дмитрий Певцов поделился с поклонниками новой видеозаписью. Актер показал, как он преобразился после бритья бороды.

С наступлением карантина многие знаменитости решились на долгожданные эксперименты во внешности. Например, Дмитрий Певцов захотел отрастить бороду. Но как только актер снова приступил к работе, от растительности на лице пришлось избавиться.

Артист продемонстрировал подписчикам своего инстаграм-аккаунта, как он выглядел до бритья, и как преобразился после него. Поклонники оценили внешний вид Дмитрия, признав, что он помолодел на несколько десятков лет. "Без бороды гораздо лучше", "Так прекрасней!", "Привычнее в таком образе". Некоторые заметили, что Певцов теперь очень похож на Валентина Гафта.

По мнению подписчиков, супруга Дмитрия Ольга Дроздова также не выглядит на свой возраст. Недавно актер показал снимки жены без макияжа, после чего пользователи Сети заключили – ей не 55, а максимум 30 лет.

Напомним, Дмитрий Певцов женат на Ольге Дроздовой уже 26 лет. В 2007 году у возлюбленных родился сын Елисей. До 2012 года у актера был еще один наследник, Даниил, от брака с актрисой Ларисой Блажко. Восемь лет назад он скончался в результате несчастного случая.