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40-летний Пьеха показал своих любимых женщин

40-летний Пьеха показал своих любимых женщин

Стас Пьеха. Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/www.globallookpress.com
Стас Пьеха в личном блоге опубликовал фотографию с сестрой и мамой. Семья отправилась в ресторан, чтобы отметить выступление артиста.
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В середине августа музыканту исполнилось 40 лет, первой его поздравила бабушка, Эдита Пьеха. В своем микроблоге она опубликовала архивный снимок с внуком, написав несколько теплых слов. Она отметила, что Стас – наследник звездной династии, и это большая честь.

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Стас Пятрасович Пьеха певец, поэт, стилист-парикмахер

Накануне у артиста прошел юбилейный концерт в Зеленом театре в Москве. На шоу присутствовали мама и сестра музыканта – Илона Броневицкая и Эрика Быстрова. После выступления семья отправилась отметить важное событие в жизни Стаса Пьехи. "Любим, благодарим и продолжаем копать", – написал певец.

Поклонники еще раз поздравили исполнителя с днем рождения и пожелали творческих успехов. "Стас красивая фотка,такие милые,спасибо за классный концерт (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Спасибо Вам за прекрасный вечер! Я вновь побывала на Вашем концерте и получила ШИКАРНОЕ удовольствие!", "Спасибо за сегодня! Вы зажгли, несмотря на непогоду, коронавирус и прочие неприятности", – написали в комментариях.

Напомним, в одном из интервью Стас Пьеха признался, что в юности увлекался запрещенными веществами. Наследник звездной династии долго пытался избавиться от зависимости, и в итоге нашел способ. Теперь почти все силы музыкант отдает своей клинике, которая специализируется на помощи наркоманам.

Автор: 28 августа 2020, 16:02 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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